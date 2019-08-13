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Кличко показал строительство лестницы к Аллее художников и Владимирской горке

Новости » Общество    13.08.2019 - 18:40
Кличко показал строительство лестницы к Аллее художников и Владимирской горке
Фото: ход строительства (пресс-служба)

Также продолжается реконструкция парка

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как строят новые ступеньки от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка". Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба Кличко.

"Мы продолжаем делать наш Киев красивым и комфортным! Обустраиваем и привлекательные локации для киевлян и туристов. Сегодня продолжаются работы по строительству новых ступенек от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка". Они станут еще одним хорошим местом большого туристического маршрута в историческом центре столицы. Ступеньки будут железобетонные с накладками из древесины на ступеньках, с подсветкой на перилах", - отметил Кличко в сообщении.

Также, по словам мэра, продолжаются работы по реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка". Там уже вымостили дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения. Возвели и две новые беседки, а ту, что была в парке, - реконструировали. Укрепили подпорными стенками и склоны, на которых стоят беседки.

"Обе локации - новые лестницы от Андреевской церкви и вторую очередь "Владимирской горки" - планируем презентовать осенью", - подчеркнул Виталий Кличко.

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