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Кличко показав будівництво сходів до Алеї художників і Володимирської гірки

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 18:40
Кличко показав будівництво сходів до Алеї художників і Володимирської гірки
Фото: хід будівництва (прес-служба)

Також продовжується реконструкція парку

Мер Києва Віталій Кличко показав, як будують нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє прес-служба Кличка.

"Ми продовжуємо робити наш Київ красивішим та комфортнішим! Облаштовуємо і привабливі локації для киян та туристів. Сьогодні тривають роботи з будівництва нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Вони стануть ще одним гарним місцем великого туристичного маршруту в історичному центрі столиці. Сходи будуть залізобетонні з накладками з деревини на сходинках, з підсвіткою на перилах", - зазначив Кличко у дописі.

Також, за словами мера, тривають роботи з реконструкції другої черги парку “Володимирська гірка”. Там вже вимостили доріжки, встановили освітлення та систему відеоспостереження. Звели і дві нових альтанки, а ту, що була в парку, - реконструювали. Укріпили підпірними стінками і схили, на яких стоять альтанки.

"Обидві локації - нові сходи від Андріївської церкви та другу чергу "Володимирської гірки"- плануємо презентувати восени", - підкреслив Віталій Кличко

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