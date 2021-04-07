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Кличко показал ситуацию в больницах Киева

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко показал ситуацию в столичных больницах.

Соответствующее видео он продемонстрировал во время онлайн-брифинга.

"Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100 процентов. Например, городская больница №3, где я побывал вчера вечером. Там врачи говорят, что работают уже на 110 процентов от мощности. То есть добавили еще кровати, подготовленные ранее, чтобы принимать пациентов, которых привозит скорая. Я пообщался с врачами и побывал в инфекционном отделении, говорил с некоторыми пациентами", - отметил мэр Киева.

На видео также есть обращение главного врача больницы №3 Петра Иващенко, призывающего людей более ответственно относиться к эпидемии.

"Те люди, которые не хотят прививаться, которые считают, что ковида не существует, я бы хотел, чтобы они побывали в нашей больнице и увидели наших пациентов", - сказал медик.

По словам Кличко, медицинская ситуация в столице - очень сложная, а медики работают с надрывом, однако город продолжает увеличивать количество койкомест.

"Город продолжает искать возможности и готовить дополнительные кровати. Принимать пациентов с COVID-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере. Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода. Обустраивают кровати. И уже набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом", - рассказал Кличко.

В связи с заполненностью столичных больниц мэр в очередной раз обратился к правительству с призывом предоставить киевлянам места ведомственных больницах.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 6 апреля, выявили еще 15 415 случаев коронавируса. При этом подтвердили 481 летальный случай - это новый антирекорд.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевбольницаКоронавирус
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