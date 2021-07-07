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Кличко показал ремонт Киевского городского центра нефрологии и диализа

Автор: РБК-Украина

В Киевском городском центре нефрологии и диализа капитально ремонтируют помещение.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Столица, несмотря на финансовые трудности, вызванные пандемией, продолжает находить возможности, чтобы обновлять и оснащать медицинские учреждения. Сегодня, например, продолжаются ремонтные работы в отделениях «Киевского городского центра нефрологии и диализа. Это уникальное медучреждение. С сентября 2020 году до июня этого года в Центре работало единственное в столице опорное отделение для лечения от коронавируса больных нефрологического профиля. А в начале 2021 Центр получил лицензию на трансплантацию и в марте в нем осуществили первую трансплантацию почки", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что городские власти делают все возможное для обновления медучреждений.

"Капитальный ремонт в помещениях Центра не совершали более 50 лет. В этом году мы его обновим, сделаем современным и комфортным - и для пациентов, и для медиков. Здесь полностью переведут все коммуникации, организуют логистику по европейским стандартам. Установят новое современное оборудование. Мы работаем над тем, чтобы все медучреждения столицы выглядели современно и содержали все, чтобы оказывать квалифицированную помощь киевлянам", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее у Кличко заявили о введении новых социальных услуг в Киеве.

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Виталий Кличкобольница