Кличко показал Разумкову как в Киевсовете не допускают "кнопкодавства"

Кличко продемонстрировал, что регистрация каждого депутата в системе происходит с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно.

При этом удерживать кнопки необходимо все время, пока длится процедура голосования. Таким образом депутат не может проголосовать и за себя, и за кого-то из коллег - в отличие от системы "Рада-3", которой пользуются в парламенте.

Также система "Рада-4" предусматривает использование пультов, где можно ознакомиться с повесткой дня заседания, проектами решений Киевсовета и записаться на выступление.

"Голосование происходит исключительно, когда ты нажимаешь одновременно две кнопки и ждешь до завершения волеизъявления. Иначе голос не будет засчитан. Это делает невозможным голосование за другого депутата. Мы являемся единственным советом в стране, где невозможно неперсональное голосование. Ни разу с 2015 года, когда установили эту систему, у нас не было блокирования трибуны, драк или конфликтов. Если депутаты не согласны с голосованием за те или иные проекты решений, они вынимают карточки. Кворума нет – и нам нужно искать компромисс", - добавил мэр Киева.

В свою очередь, Дмитрий Разумков лично испытал, как работает система "Рада-4".

"Система "Рада-3", работающая в парламенте, уже морально устарела. И ее нужно будет менять. Система в Киевсовете - это хороший пример предотвращения неперсонального голосования. Мы сейчас изучаем различные варианты технологий, которые можно было бы ввести в парламенте. В том числе и технологию, связанную с отпечатком пальца. Но мы также воплощаем варианты постоянных изменений нынешней системы - как компромиссный вариант, чтобы не тратить лишние бюджетные средства", - сказал Дмитрий Разумков.