Кличко показал, как на Подольском мосту демонтируют опоры

Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Кличко считает реальным запустить автосообщение на новом мосту до конца следующего года

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео, как Подольско-Воскресенский мост освобождают от ржавых временных опор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу Facebook.

"Подольско-Воскресенский мост постепенно приобретает совсем другой вид. Сегодня мост уже частично освободили от ржавых временных опор и эти работы активно продолжаются. Осталось убрать ржавые конструкции со стороны левого берега. Этот процесс мы планируем закончить в начале октября", - отметил Кличко.

Он также рассказал о ходе работ на участках строительства Подольско-Воскресеньского моста.

"Что же касается планов запустить автомобильное сообщение по новому мосту до конца следующего года – это вполне реально! Сегодня на объекте идет подготовка к асфальтированию съезда на Набережное шоссе. Там осуществляют гидроизоляционные работы. Также бетонируют опоры для металлических конструкций частей моста со стороны Подола и на Русановских садах. И пока погода благоприятствует, бригады специалистов работают на Подольско-Воскресенском мостовом переходе круглосуточно", - подчеркнул мэр столицы.