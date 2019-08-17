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Кличко показал, какие условия создаются в Киеве для спорта

Новости » Общество    17.08.2019 - 16:22
Кличко показал, какие условия создаются в Киеве для спорта
Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Кличко отметил, что в городе продолжается обновление парков и зон отдыха

Власти Киева создают все условия, чтобы киевляне больше занимались спортом. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

По словам Кличко, в городе продолжается обновление парков и зон отдыха, где устанавливают новые спортивные площадки, тренажеры, оборудуют беговые и велодорожки.

"Я восхищаюсь киевлянами, которые находят время и вдохновение заниматься спортом. Все больше жителей столицы собираются в парках и зонах отдыха, утром или вечером, чтобы потренироваться на свежем воздухе. Для здоровья и бодрости, для хорошего настроения. Спортивные группы активных жителей занимаются во всех районах Киева. К тренировкам можно присоединиться в парках "Победа", "Наталка", в "Куреневском" и "Партизанской славы", и в других зеленых зонах", - написал мэр столицы.

Он обнародовал видео занятий одной из таких спортивных групп, которая собирается возле Днепра - на Русановской набережной.

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Друзья! Я восхищаюсь киевлянами, которые находят время и вдохновение заниматься спортом. Все больше жителей столицы собираются в парках и зонах отдыха, утром или вечером, чтобы потренироваться на свежем воздухе. - Для здоровья и бодрости, для хорошего настроения.-:) Спортивные группы активных жителей занимаются во всех районах Киева. До тренировок можно приобщиться в парках «Победа», "Наталка", в "Куреневском" и «Партизанской славы», в других зеленых зонах. Много киевлян занимается спортом и у Днепра на Русановской набережной, например. Местные фитнес-тренеры с удовольствием делятся с желающими секретами, как быть подтянутой и чувствовать себя бодро. Найти группы спорта просто. - Они самоорганизовываются в социальных сетях, есть информация и на странице КО "Киевзеленстрой" в Facebook. Поэтому, пока еще тепло, присоединяйтесь! Потому что Киев - город активных и спортивных людей! И мы создаем для этого все условия - обновляем парки и зоны отдыха, устанавливаем в них новые спортивные площадки, тренажеры, обустраиваем беговые и велодорожки.

Опубликовано Кличко - мэр Суббота, 17 августа 2019 г.

"Местные фитнес-тренеры с удовольствием делятся с желающими секретами, как быть подтянутой и чувствовать себя бодро. Найти группы спорта просто. Они самоорганизовываются в социальных сетях, есть информация и на странице КП "Киевзеленстрой" в Facebook. Поэтому, пока еще тепло, присоединяйтесь! Потому что Киев - город активных и спортивных людей!", - подчеркнул Кличко.

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