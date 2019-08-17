Кличко показав, які умови створюються у Києві для спорту

Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

Кличко зазначив, що в місті триває оновлення парків та зон відпочинку

Влада Києва створює всі умови, аби кияни більше займалися спортом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

За словами Кличка, в місті триває оновлення парків та зон відпочинку, де встановлюють нові спортивні майданчики, тренажери, облаштовують бігові та велодоріжки.

"Я захоплююся киянами, які знаходять час і натхнення займатися спортом. Все більше мешканців столиці збираються в парках та зонах відпочинку, зранку чи ввечері, аби потренуватися на свіжому повітрі. Для здоров’я і бадьорості, для гарного настрою. Спортивні групи активних мешканців займаються в усіх районах Києва. До тренувань можна долучитися в парках "Перемога", "Наталка", в "Куренівському" та "Партизанської слави" і в інших зелених зонах", - написав мер столиці.

Він оприлюднив відео занять однієї з таких спортивних груп, що збирається біля Дніпра - на Русанівській набережній.

. Друзі! Я захоплююся киянами, які знаходять час і натхнення займатися спортом. Все більше мешканців столиці збираються в парках та зонах відпочинку, зранку чи ввечері, аби потренуватися на свіжому повітрі. - Для здоров"я і бадьорості, для гарного настрою.-:) Спортивні групи активних мешканців займаються в усіх районах Києва. До тренувань можна долучитися в парках «Перемога», "Наталка", в "Куренівському" та «Партизанської слави», в інших зелених зонах. Багато киян займається спортом і біля Дніпра – на Русанівській набережній, наприклад. Місцеві фітнес-тренери із задоволенням діляться з бажаючими секретами, як бути підтягнутими та почуватися бадьоро. Знайти групи спорту просто. - Вони самоорганізовуються в соціальних мережах, є інформація і на сторінці КО "Київзеленбуд" у Facebook. Тож, поки ще тепло, долучайтеся! Бо Київ - місто активних і спортивних людей! І ми створюємо для цього всі умови - оновлюємо парки та зони відпочинку, встановлюємо в них нові спортивні майданчики, тренажери, облаштовуємо бігові та велодоріжки. Опубліковано Кличко - мер Субота, 17 серпня 2019 р.

"Місцеві фітнес-тренери із задоволенням діляться з бажаючими секретами, як бути підтягнутими та почуватися бадьоро. Знайти групи спорту просто. Вони самоорганізовуються в соціальних мережах, є інформація і на сторінці КП "Київзеленбуд" у Facebook. Тож, поки ще тепло, долучайтеся! Бо Київ - місто активних і спортивних людей!", - наголосив Кличко.