ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко показав, які умови створюються у Києві для спорту

Новини » Суспільство    17.08.2019 - 16:22
Кличко показав, які умови створюються у Києві для спорту
Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

Кличко зазначив, що в місті триває оновлення парків та зон відпочинку

Влада Києва створює всі умови, аби кияни більше займалися спортом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

За словами Кличка, в місті триває оновлення парків та зон відпочинку, де встановлюють нові спортивні майданчики, тренажери, облаштовують бігові та велодоріжки.

"Я захоплююся киянами, які знаходять час і натхнення займатися спортом. Все більше мешканців столиці збираються в парках та зонах відпочинку, зранку чи ввечері, аби потренуватися на свіжому повітрі. Для здоров’я і бадьорості, для гарного настрою. Спортивні групи активних мешканців займаються в усіх районах Києва. До тренувань можна долучитися в парках "Перемога", "Наталка", в "Куренівському" та "Партизанської слави" і в інших зелених зонах", - написав мер столиці.

Він оприлюднив відео занять однієї з таких спортивних груп, що збирається біля Дніпра - на Русанівській набережній.

.

Друзі! Я захоплююся киянами, які знаходять час і натхнення займатися спортом. Все більше мешканців столиці збираються в парках та зонах відпочинку, зранку чи ввечері, аби потренуватися на свіжому повітрі. - Для здоров"я і бадьорості, для гарного настрою.-:) Спортивні групи активних мешканців займаються в усіх районах Києва. До тренувань можна долучитися в парках «Перемога», "Наталка", в "Куренівському" та «Партизанської слави», в інших зелених зонах. Багато киян займається спортом і біля Дніпра – на Русанівській набережній, наприклад. Місцеві фітнес-тренери із задоволенням діляться з бажаючими секретами, як бути підтягнутими та почуватися бадьоро. Знайти групи спорту просто. - Вони самоорганізовуються в соціальних мережах, є інформація і на сторінці КО "Київзеленбуд" у Facebook. Тож, поки ще тепло, долучайтеся! Бо Київ - місто активних і спортивних людей! І ми створюємо для цього всі умови - оновлюємо парки та зони відпочинку, встановлюємо в них нові спортивні майданчики, тренажери, облаштовуємо бігові та велодоріжки.

Опубліковано Кличко - мер Субота, 17 серпня 2019 р.

"Місцеві фітнес-тренери із задоволенням діляться з бажаючими секретами, як бути підтягнутими та почуватися бадьоро. Знайти групи спорту просто. Вони самоорганізовуються в соціальних мережах, є інформація і на сторінці КП "Київзеленбуд" у Facebook. Тож, поки ще тепло, долучайтеся! Бо Київ - місто активних і спортивних людей!", - наголосив Кличко.

Кличко вимагає від Офісу президента повернути фінансування садочків та шкіл Кличко показав, як триває реконструкція першої черги столичного зоопарку
Новини України Віталий КличкоКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся