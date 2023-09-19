UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко подякував Пісторіусу за пакет військової допомоги на 400 млн євро і нагадав про Taurus

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за черговий пакет військової допомоги від ФРН та знов нагадав про важливість далекобійних ракет для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.

"Дякую німецьким партнерам, дякую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за новий пакет військової допомоги, який надасть Німеччина. Для України дуже важливі і боєприпаси, і реактивні снаряди, і системи розмінування та броньовані авто. І також важливі далекобійні ракети, які ми теж дуже очікуємо від Німеччини", - зазначив Віталій Кличко.

Питання посилення військової допомоги Україні Кличко порушував під час зустрічі з міністром оборони Німеччини на Вестфальській мирній конференції в Мюнстері 15 вересня.

Також мер Києва звернувся там до Бориса Пісторіуса щодо невідкладного надання Україні далекобійної зброї - ракет Taurus.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко