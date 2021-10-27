У Кличко поддержали общественную инициативу по созданию парка "Осокорки", - Поворозник

Он рассказал, что к городу обратились представители общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" с инициативой создания рекреационной зоны для отдыха киевлян.

"Речь идет о создании комфортного пространства для отдыха вокруг озера Тягле, которое объединит активный отдых для всех киевлян и сохранение природной среды вокруг водоема. Мы заинтересованы в развитии зеленых зон в столице и поддерживаем такие инициативы", - заверил Николай Поворозник.

Заместитель Кличко подчеркнул, что инициатива очень важна не только для Дарницкого района, но и для всего города.

"Дарницкий район - спальный массив, в котором единственная зеленая зона для отдыха - Парк Партизанской славы. Проспект Бажана с интенсивным трафиком, плотная застройка и малое количество зеленых зон оказывают негативное влияние на экологию района. Конечно, мы поддерживаем инициативы по созданию новых зеленых зон, ведь спальные массивы – это не только место, куда люди приезжают ночевать. Здесь они отдыхают, активно проводят время с семьями и занимаются спортом", - отметил первый замглавы КГГА.

Проект предполагает создание современного многофункционального парка, который станет центром активного и спортивного отдыха киевлян, эстетического развития, экологического воспитания и бережного отношения к флоре и фауне.

"Наша общественная инициатива предлагает создать парк, который станет жемчужиной всего Киева, а наличие озера Тягле в центре парка дает большой рекреационный потенциал. Кроме того, территория парка граничит с жилой застройкой и хорошо интегрируется в структуру города. Многофункциональный парк станет уникальным объектом, который будет посещать около 3 млн человек в год. Обустройство парка позволит создать качественное и комфортное пространство для всех", - рассказал председатель ОО "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" Сергей Машовец.

По его словам, общественная организация открыта к сотрудничеству и приглашает желающих к совместному обсуждению, участию и предоставлению конструктивных предложений.