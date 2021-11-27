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Кличко почтил память жертв Голодомора

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Киев, Суббота 27 ноября 2021 12:21
Кличко почтил память жертв Голодомора Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кличко в Facebook.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодоморов и политических репрессий. И зажигаем свечу, вспоминая о более чем 10 миллионах украинцев, замученных Голодоморами. Это трагедия нашего народа, которая до сих пор болит. И мы должны передавать нашим детям и внукам память о страшных страницах нашей истории, которые никогда не должны повториться. О бесчеловечных преступлениях советской власти, голодом пытавшейся сломать дух, подавить волю и достоинство украинцев", - написал Кличко.

Он также рассказал историю своей бабушки, пережившей голод.

"Мое поколение узнавало о Голодоморе тех, кто пережил этот ужас. Ведь об этой трагедии тогда не писали в книгах и газетах. Не рассказывали по радио, не показывали по телевидению. В нашей семье голод пережила бабушка Евдокия Филипповна. Когда она рассказывала мне малышу о тех временах, я думал, что это жуткая легенда. А то была даже не вся ужасная правда... Бабушка единственная выжила из своих семи братьев и сестер. И одна из немногих в своем родном селе", - написал лидер "Удара".

Кличко отметил, что в день памяти жертв Голодомора украинцы традиционно зажигают свечу.

"Сегодня я зажгу свечу в знак памяти о голодном детстве моей бабушки, о ее убитых советским режимом братьях и сестрах. Почитая память о более чем 10 миллионах украинцев, замученных голодом. Мы помним", - подытожил Кличко.

Напомним, сегодня, 27 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. Эта дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

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Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
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