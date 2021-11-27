ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кличко вшанував пам'ять жертв Голодомору

Новость на русском →
Київ, Субота 27 листопада 2021 12:21
Кличко вшанував пам'ять жертв Голодомору Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кличка у Facebook.

"Сьогодні ми вшановуємо пам‘ять жертв Голодоморів та політичних репресій. І запалюємо свічку, згадуючи про понад 10 мільйонів українців, закатованих Голодоморами. Це - трагедія нашого народу, яка досі болить. І ми маємо передавати нашим дітям та внукам пам’ять про страшні сторінки нашої історії, які ніколи не повинні повторитися. Про нелюдські злочини радянської влади, що голодом намагалася зламати дух, придушити волю і гідність українців", - написав Кличко.

Він також розповів історію своєї бабусі, яка пережила голод.

"Моє покоління дізнавалось про Голодомор від тих, хто пережив цей жах. Адже про цю трагедію тоді не писали в книжках та газетах. Не розповідали на радіо, не показували по телебаченню. У нашій родині голод пережила бабуся Євдокія Пилипівна. Коли вона розповідала мені малому про ті часи, я думав, що то моторошна легенда. А то була навіть не вся жахлива правда... Бабуся єдина вижила зі своїх семи братів і сестер. І одна з небагатьох у своєму рідному селі", - написав лідер "УДАРу".

Кличко зазначив, що у день пам’яті жертв Голодомору українці традиційно запалюють свічку.

"Сьогодні я запалю свічку на знак пам’яті про голодне дитинство моєї бабусі, про її вбитих радянським режимом братів і сестер. Вшановуючи пам’ять про понад 10 мільйонів українців, закатованих голодом. Ми пам’ятаємо", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Ця дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Голодомор
NEWS
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує