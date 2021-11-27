Кличко вшанував пам'ять жертв Голодомору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кличка у Facebook .

"Сьогодні ми вшановуємо пам‘ять жертв Голодоморів та політичних репресій. І запалюємо свічку, згадуючи про понад 10 мільйонів українців, закатованих Голодоморами. Це - трагедія нашого народу, яка досі болить. І ми маємо передавати нашим дітям та внукам пам’ять про страшні сторінки нашої історії, які ніколи не повинні повторитися. Про нелюдські злочини радянської влади, що голодом намагалася зламати дух, придушити волю і гідність українців", - написав Кличко.

Він також розповів історію своєї бабусі, яка пережила голод.

"Моє покоління дізнавалось про Голодомор від тих, хто пережив цей жах. Адже про цю трагедію тоді не писали в книжках та газетах. Не розповідали на радіо, не показували по телебаченню. У нашій родині голод пережила бабуся Євдокія Пилипівна. Коли вона розповідала мені малому про ті часи, я думав, що то моторошна легенда. А то була навіть не вся жахлива правда... Бабуся єдина вижила зі своїх семи братів і сестер. І одна з небагатьох у своєму рідному селі", - написав лідер "УДАРу".

Кличко зазначив, що у день пам’яті жертв Голодомору українці традиційно запалюють свічку.

"Сьогодні я запалю свічку на знак пам’яті про голодне дитинство моєї бабусі, про її вбитих радянським режимом братів і сестер. Вшановуючи пам’ять про понад 10 мільйонів українців, закатованих голодом. Ми пам’ятаємо", - підсумував Кличко.