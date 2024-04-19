Кличко: перша група поранених бійців прибула до Берліну на протезування
Перша група поранених бійців, які відправилися до Німеччини на інноваційне протезування, прибула до Берліна, де їх зустрів мер міста Кай Вегнер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка, який і домовлявся про протезування.
"Українські захисники з ампутаційними пораненнями, яких ми вчора проводжали з Києва до Німеччини, вже прибули до Берліна. Їх зустрічав мер німецької столиці Кай Вегнер та його заступниця з соціальних питань пані Канзель Кізільтепе", - повідомив Кличко.
За його словами, під час зустрічі українських захисників та медиків Кай Вегнер зазначив, що в партнерстві Берліна й Києва йдеться не про заяви і красиві жести, а про конкретну співпрацю і допомогу людям.
Мер Берліна подякував також організації "Life Bridge Ukraine", яка ініціювала проект і реалізовує його з мерією Берліна.
Як повідомлялося, 18 квітня перші 13 українських захисників із ампутаційними пораненнями вирушили до військового шпиталю Берліна, де їм встановлять сучасні інноваційні протези. Разом з ними до Німеччини поїхали 6 техніків-протезистів, які після навчання працюватимуть у київському Центрі протезування, який створюється у Києві.
Згідно з домовленостями Кличка з Каєм Вегнером, загалом у Берліні пройдуть протезування 60 українських військових.
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