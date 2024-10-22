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Кличко передав від столичної громади партію дронів 5 штурмовій Київській бригаді на Донбас

Фото: Кличко передав від столичної громади партію дронів 5 штурмовій Київській бригаді на Донбас (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади 550 дронів різних типів 5 окремій штурмовій Київській бригаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера столиці.

"Сьогодні від громади столиці передали бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ще 550 дронів. Зокрема, на Донбас вирушать 150 дронів Mavic 3T та 400 Mavic 3 PRO, які допоможуть нашим захисникам у виконанні бойових завдань", - повідомив Віталій Кличко.

Мер нагадав, що наприкінці літа військовим цієї бригади Київ вже передавав 600 безпілотників. В тому числі 300 FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів Mavic.

"Загалом від початку цього року 5-й штурмовій на оснащення Київ виділив з бюджету міста 650 млн грн. Продовжуємо допомагати нашим захисникам! І постійно шукаємо для цього будь-які можливості", - наголосив мер столиці.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав від громади столиці 750 дронів бійцям бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та ще 750 БпЛА – трьом бригадам на Харківський напрямок.

Також повідомлялося, що брат мера Києва – Володимир Кличко – відвіз на передову у Донецьку область партію дронів, системи РЕБ та броньовик Cobra, придбані за позабюджетні кошти.

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КиївВіталий КличкоДрони