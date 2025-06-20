UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Кличко передав від громади Києва допомогу двом військовим підрозділам: що відомо

Фото: Кличко передав від громади Києва допомогу двом військовим підрозділам (vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко передав чергову партію дронів та системи РЕБ від громади Києва. Бійці з цих підрозділів воюют на гарячих напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Віталія Кличка.

За його словами, громада столиці продовжує допомагати військовим, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту, зокрема, бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців він передав ще 1800 FPV-дронів різних типів.

"Чергову партію допомоги отримали й захисники 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" - 500 FPV-дронів різних типів, 3 розвідувальних БпЛА, ⁠50 систем РЕБ (зокрема, машинних і окопних) і комплектуючі до них. Та засоби звʼязку", - повідомив Віталій Кличко.

 

Мер зазначив, що раніше цього року 72 бригада отримала від Києва 2200 FPV-дронів. Разом із сьогоднішніми - це вже 4 тисячі БпЛА. А загалом від початку 2025 року ця бригада отримала з бюджету Києва на оснащення 79 млн грн. На потреби 411 полку з початку року з бюджету Києва виділено 50 млн грн.

"Загалом від початку року від громади відправили на передову, зокрема, понад 20 тисяч БпЛА різних типів. Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Допомагати нашим військовим продовжимо і надалі!" - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги захисникам з бюджету Києва. Проєкт рішення Київради про виділення додатково 2 млрд гривень на потреби сил оборони найближчим часом має бути винесений на голосування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий КличкоЗбройні сили України