Кличко передав від громади Києва допомогу двом військовим підрозділам: що відомо
Мер Києва Віталій Кличко передав чергову партію дронів та системи РЕБ від громади Києва. Бійці з цих підрозділів воюют на гарячих напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Віталія Кличка.
За його словами, громада столиці продовжує допомагати військовим, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту, зокрема, бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців він передав ще 1800 FPV-дронів різних типів.
"Чергову партію допомоги отримали й захисники 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" - 500 FPV-дронів різних типів, 3 розвідувальних БпЛА, 50 систем РЕБ (зокрема, машинних і окопних) і комплектуючі до них. Та засоби звʼязку", - повідомив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що раніше цього року 72 бригада отримала від Києва 2200 FPV-дронів. Разом із сьогоднішніми - це вже 4 тисячі БпЛА. А загалом від початку 2025 року ця бригада отримала з бюджету Києва на оснащення 79 млн грн. На потреби 411 полку з початку року з бюджету Києва виділено 50 млн грн.
"Загалом від початку року від громади відправили на передову, зокрема, понад 20 тисяч БпЛА різних типів. Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Допомагати нашим військовим продовжимо і надалі!" - наголосив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги захисникам з бюджету Києва. Проєкт рішення Київради про виділення додатково 2 млрд гривень на потреби сил оборони найближчим часом має бути винесений на голосування.
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