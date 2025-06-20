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Кличко передал от общины Киева помощь двум военным подразделениям: что известно

Киев, Пятница 20 июня 2025 15:55
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Кличко передал от общины Киева помощь двум военным подразделениям: что известно Фото: Кличко передал от общины Киева помощь двум военным подразделениям (vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко передал очередную партию дронов и системы РЭБ от общины Киева. Бойцы из этих подразделений воюют на горячих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Виталия Кличко.

По его словам, община столицы продолжает помогать военным, которые защищают Украину на горячих направлениях фронта, в частности, бойцам 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев он передал еще 1800 FPV-дронов различных типов.

"Очередную партию помощи получили и защитники 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" - 500 FPV-дронов различных типов, 3 разведывательных БпЛА, 50 систем РЭБ (в частности, машинных и окопных) и комплектующие к ним. И средства связи", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что ранее в этом году 72 бригада получила от Киева 2200 FPV-дронов. Вместе с сегодняшними - это уже 4 тысячи БпЛА. А всего с начала 2025 года эта бригада получила из бюджета Киева на оснащение 79 млн грн. На нужды 411 полка с начала года из бюджета Киева выделено 50 млн грн.

"Всего с начала года от громады отправили на передовую, в частности, более 20 тысяч БпЛА различных типов. В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Помогать нашим военным продолжим и в дальнейшем!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал увеличение помощи защитникам из бюджета Киева. Проект решения Киевсовета о выделении дополнительно 2 млрд гривен на нужды сил обороны в ближайшее время должен быть вынесен на голосование.

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