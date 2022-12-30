Кличко передав рятувальникам сучасне пожежне авто

"Це пожежне авто ефективне для застосування, зокрема, на міжбудинкових територіях, вулицях із приватною забудовою, там, де вузькі проїзди, круті підйоми та складні дорожні умови. До того ж, цей автомобіль призначений і для пінного гасіння пожеж, що дуже важливо. Новеньке авто ми передаємо ДСНС міста Києва. І вже сьогодні автомобіль заступить на чергування в одному з районів міста", - сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що виробництво автомобіля профінансували німецькі друзі. А польські партнери виготовили його в найкоротші терміни. Сьогодні час очікування на виробництво таких авто в світі - приблизно 2 роки.

Начальник Головного управління ДСНС в місті Києві Сергій Кривошликов відзначив ефективність та оперативність роботи автомобілів для пінного гасіння пожеж, особливо в умовах постійних ракетних атак Росії.

"Автомобілі для пінного гасіння пожеж надзвичайно ефективно зарекомендували себе під час ліквідації наслідків ракетних атак та атак дронів-камікадзе на столицю", - підкреслив Сергій Кривошликов.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної агресії росії проти України Київ отримав уже 35 пожежних авто, в тому числі 5 автомобілів для пінного гасіння пожеж. 2 таких автомобілі Київ передав Харкову, який зазнає постійних обстрілів.