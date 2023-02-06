ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кличко передав генератори від європейських партнерів військовим та "Київтеплоенерго"

Новость на русском →
Понеділок 06 лютого 2023 21:17
Кличко передав генератори від європейських партнерів військовим та "Київтеплоенерго" Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Київ отримав 4 потужних генератори від благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України" для зміцнення теплоенергетичного комплексу столиці. Один з генераторів місто передало для потреб захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Три із отриманих від фонду генераторів ми вже передали КП "Київтеплоенерго". Їх встановили в Голосіївському районі. А один генератор сьогодні передаємо у військову частину. Загальна вартість цих генераторів - близько 400 тисяч євро", - заявив Кличко.

Він зазначив, що котельні, яким передали три генератори потужністю 400 кВт від благодійного фонду, обслуговують понад сто будівель. Із них 70 - житлові будинки, два дитячих садки та школа.

В КМДА нагадують, що загалом Київ вже отримав від міжнародних партнерів кілька сотень генераторів різної потужності. Ними оснащені понад 60 котельних міста.

Закуповує Київ і мобільні котельні. Нещодавно придбали 12 таких пересувних котелень, які отримало комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

У процесі виробництва ще понад 10 мобільних котелень для столиці. У випадку відсутності теплопостачання вони можуть бути оперативно розміщені у закладах соціальної сфери - лікарнях, школах, дитсадках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії