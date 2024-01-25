Кличко передав бійцям 42 ОМБр партію дронів

"Сьогодні день свого заснування відзначає 42 окрема механізована бригада оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ. Зараз бійці захищають Україну на передовій на Донбасі. Передали їм в подарунок 50 FPV-дронів. Щоб допомагали нашим захисникам нищити ворога! Наближаємо Перемогу разом", - наголосив Кличко.

Він також побажав бійцям успішно виконаних бойових завдань, сил, оптимізму та якнайшвидшого повернення додому з перемогою.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав захисникам Авдіївки понад 200 дронів, які вони замовляли разом з братом - Володимиром Кличком.

Також Кличко повідомив, що з 7 млрд гривень, які Київ спрямував у 2023 році на допомогу військовим, понад 1 мільярд гривень було витрачено на закупівлю дронів для ЗСУ.