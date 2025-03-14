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Кличко передав 800 дронів від столичної громади 72 бригаді

Фото: Кличко передав 800 дронів від столичної громади 72 бригаді (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав нову партію дронів від киян 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Загалом цього року столиця спрямувала на потреби 72 бригади вже 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Сьогодні, в День українського добровольця, від громади Києва передав нову партію допомоги бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені «Чорних запорожців». На фронт вирушили ще 800 FPV-дронів. Від початку цього року з міського бюджету 72-й бригаді столиця вже виділила 15 млн грн на оснащення й нагальні потреби військових", - повідомив Кличко.

Зокрема, за словами Кличка, у січні бійцям 72 бригади Київ вже передавав 500 БпЛА - 400 денних і 100 нічних FPV-дронів, за якими зверталися військові.

Мер зазначив, що з початку року на допомогу Силам оборони столиця виділила вже 5,5 мільярда гривень.

"Цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Також дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 млн грн. Разом це вже 5,5 млрд грн. За ці гроші захисники купують безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне обладнання", - наголосив мер столиці.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив на підтримку Сил оборони найбільшу суму серед усіх регіонів – майже 10 мільярдів гривень.

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Віталий КличкоКиїв