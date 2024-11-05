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Кличко передав 112 бригаді системи РЕБ та дрони-розвідники від столичної громади

Вівторок 05 листопада 2024 17:56
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Кличко передав 112 бригаді системи РЕБ та дрони-розвідники від столичної громади Фото: Кличко передав 112 бригаді системи РЕБ та дрони-розвідники від столичної громади (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці партію допомоги 112 окремій бригаді Територіальної оборони Києва. Бійці отримали від киян 130 систем РЕБ та дрони-розвідники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера столиці.

"Сьогодні бійцям 112-ї бригади Тероборони Києва передали від громади столиці на фронт чергову партію допомоги. Зокрема, 130 систем РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби) різного типу - окопні та автомобільні, які так необхідні нашим бійцям. Та 6 дронів-розвідників. Завдяки РЕБ можна виявляти та перешкоджати радіо-, мобільному чи супутниковому зв’язку, виводити з ладу електроніку, супутникову навігацію ворога. Та дезорієнтувати у просторі, змінивши координати на хибні", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що від початку року столиця виділила на допомогу 112 бригаді 600 млн грн.

"Ці РЕБи, вартістю 87 млн грн, закуплені, зокрема, з цих бюджетних коштів, отриманих бригадою. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти", - наголосив Кличко.

Він також вручив бійцям 112-ї бригади нагороди від столиці.

Раніше повідомлялося, що з початку року Київ виділив на допомогу військовим вже 8,6 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік. Зокрема, цього року на фронт вирушили понад 12 000 БпЛА різних типів від громади столиці, ще понад 2500 БпЛА захисники отримали в якості благодійної допомоги.

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Київ Віталий Кличко
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