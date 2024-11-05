Кличко передал 112 бригаде системы РЭБ и дроны-разведчики от столичной громады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра столицы.

"Сегодня бойцам 112-й бригады Терробороны Киева передали от громады столицы на фронт очередную партию помощи. В частности, 130 систем РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) разного типа – окопные и автомобильные, которые так необходимы нашим бойцам. И 6 дронов-разведчиков. Благодаря РЭБ можно обнаруживать и препятствовать радио-, мобильной или спутниковой связи, выводить из строя электронику, спутниковую навигацию врага. И дезориентировать в пространстве, сменив координаты на ложные", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что с начала года столица выделила на помощь 112 бригаде 600 млн грн.

"Эти РЭБы, стоимостью 87 млн ​​грн, закуплены, в частности, из этих бюджетных средств, полученных бригадой. Мы продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Он также вручил бойцам 112 бригады награды от столицы.

Ранее сообщалось, что с начала года Киев выделил на помощь военным уже 8,6 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год. В частности, в этом году на фронт отправились более 12 000 БпЛА разных типов от громады столицы, еще более 2500 БпЛА защитники получили в качестве благотворительной помощи.