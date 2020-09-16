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Кличко ответил "ЕС" и заявил, что "УДАР" идет на выборы самостоятельно

Автор: РБК-Украина

Политическая партия "УДАР" идет на выборы самостоятельно - любое объединение возможно только вокруг интересов киевлян.

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Об этом написал мэр Киева, лидер партии Виталий Кличко в Facebook.

По его словам, любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян.

”УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно только вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что есть и будет мэром только киевлян.

”Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я же снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Потому что именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, избрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Киевской городской организации "Европейской солидарности" Владимир Прокопив на съезде 16 сентября заявил, что партия поддержит на выборах мэра Киева нынешнего городского председателя Виталия Кличко.

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Новости Украины КиевВиталий КличкоЕвропейская солидарностьУДАР