Кличко отстранил руководство Святошинского дома-интерната

Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)

Поводом для этого стали обращения родителей воспитанников

Провести служебное расследование в отношении руководства Святошинского детского дома интерната поручил контролирующим органам мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Поводом для этого стали обращения родителей воспитанников интерната и преподавателей по фактам нарушений в заведении.

Так, по словам мэра столицы, в 2015 году КГГА и заместитель министра социальной политики подписали Меморандум по реализации в Киеве пилотного проекта по реформированию детских интернатных учреждений за средства Всемирного банка.

По этой программе, Святошинский интернат имели реформировать в комплекс "Социальный городок". Это бы позволило улучшить предоставление услуг для воспитанников и повысить их социальную защиту, а также сделать капитальный ремонт помещений интерната.

Эксперты проекта должны были оценить потребности всех детей и их семей, находящихся в Святошинском детском доме-интернате для мальчиков и предложить новую систему предоставления социальных услуг для детей.

"С 2015 года и до сих пор предложения экспертов не приняты Министерством соцполитики. Из 180 детей оценка потребностей была совершена лишь для 22 воспитанников. Министерство как заказчик обеспокоено затягиванием процесса и отсутствием четкого плана. Экспертные группы дважды менялись Всемирным банком. Кроме того, в апреле 2018 года Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело относительно использования средств общественными организациями, которые оказывали экспертные услуги", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что родители детей, находящихся в интернате, по-разному воспринимают предложения по реформированию. Коллектив учреждения также не воспринимает руководителя. Обращений от родителей и педагогов только в этом году было 10.

Основные претензии: использование детского труда, запугивания директором педагогов, увольнение с работы, ухудшение условий для детей, ужасное состояние помещений. Родители жалуются на неосведомленность и халатность по проведению реформирования заведения.

Кроме того, в этом году Государственной аудиторской службой выявлен факт того, что директором Святошинского детского дома-интерната, при отсутствии выполненных работ по завершению монтажа модульного здания и подключение его к инженерным сетям, произведено незаконное перечисление средств в почти 3 миллиона гривен. Всего на этот дом заложена сумма в 7 миллионов.

На ремонт одного крыла из бюджета Киева выделено более 6 млн грн. При этом не было проведено комплексного обследования технического состояния всего здания.

"То есть с одной стороны Всемирный банк готов вложить средства на реформирование заведения с 2015 года. С другой - руководство не в состоянии найти коммуникацию между родителями, коллективом и Министерством социальной политики. Это неприемлемая ситуация! Я был здесь два года назад. Ничего не изменилось.Поэтому я инициирую служебное расследование относительно фактов, изложенных в обращениях родителей и отстраняю директора интерната от исполнения обязанностей на время расследования", - заявил Кличко.

Он также дал поручение профильному заместителю отработать с Министерством социальной политики вопрос об эффективности работы экспертов, а также утвердить по согласованию с родителями и коллективом учреждения план реформирования интерната, где в приоритете должны быть интересы ребенка, интересы воспитанников.

Святошинский дом-интернат построен в 1982 году. Это социально-медицинское учреждение для постоянного проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет и молодежи в возрасте от 18 до 35 лет с недостатками умственного и физического развития и психическими расстройствами, которые требуют постоянного ухода, бытового и медицинского обслуживания, образовательных и реабилитационных услуг. Сегодня в интернате проживают 189 человек: 81 ребенок до 18 лет и 108 воспитанников в возрасте от 18 до 35 лет.