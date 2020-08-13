Кличко открыл в Киеве самый высокий световой пешеходный фонтан

Фонтан в парке Партизанской славы внесен в Национальный реестр рекордов Украины, как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий сертификат КО "Киевзеленстрой" получило во время открытия обновленного парка мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"Когда мы обновляем парки, стараемся подчеркнуть их особенность, добавить им эмоций. Считаю, что в парке Партизанской славы нам удалось это максимально. Мы не только придерживались стандартов в создании современного пространства для отдыха, но и построили уникальный для Украины объект. Фонтаны - это всегда позитив, а самый высокий пешеходный световой - это уже нешуточная гордость", - заявил и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Сообщается, что световой пешеходный фонтан является одним из элементов входа в парк. Пять арок высотой от 6 до 7,7 метров создают водопад, а между струями воды, которые поднимаются снизу, можно пройтись.

Для создания водного рисунка было установлено 464 форсунки. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков. Кроме того, есть интерактивный режим - можно самостоятельно менять сценарий фонтана.

Фонтан работает ежедневно с 10:00 до 15:00, и в вечернее время с 18:00 до 23:00, кроме вторника (технический день), когда фонтан будут чистить и проверять исправность всех систем.

Напомним, киевский парк Партизанской славы был создан в 1970 году. На его территории находится ландшафтный заказник местного значения "Краснохуторские озера".

В этом году завершился масштабный капитальный ремонт парка. Обустроено почти 10,4 тыс. кв. м дорожек из ФЭМ, установлено по 114 парковых скамеек и урн для мусора, отремонтировано общественную уборную и бюветный комплекс, построена детская площадка с резиновым покрытием на площади 490 кв. м.

Для прогулок возле водоемов создан деревянная смотровая площадка. На входной группе устроено видеонаблюдение. Было заменено 67 светильников на современные светодиодные.

Кроме того, для озеленения территории высадили почти 700 кустарников, как хвойных, так и лиственных. Для устройства цветников использовали многолетние цветы, в том числе, злаковые породы. Также было устроено 5 га газона.