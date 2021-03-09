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Кличко открыл во Флоренции памятник Тарасу Шевченко

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделли открыли в центре итальянского города памятник Тарасу Шевченко. Бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции

Об этом сообщает официальный сайт Кличко.

"Сегодня, в День рождения великого Кобзаря состоялась символическое событие: во Флоренции (городе-побратиме Киева) мы открыли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко. Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли за то, что мы наконец воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет. И теперь итальянцы и туристы со всех уголков мира, которые после пандемии продолжат посещать Флоренцию, увидят здесь и часть украинской истории и культуры", - отметил Кличко во время церемонии открытия памятника.

Монумент установили в знаковом месте - в центре, недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore. На площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate. Автор памятника, изготовлен на средства украинских меценатов, - известный украинский скульптор Олег Пинчук.

Мэр итальянского города отметил, что сегодня Киев и Флоренция стали еще ближе в своем сотрудничестве и побратимстве.

"Как Киев является столицей культуры и языка Украины, так же Флоренция - столица культуры и языка Италии. Сегодня, когда мы совместно должны противостоять пандемии, культура помогает чувствовать нам свою идентичность, укрепляет духовность и наше братство. Поэтому мы здесь сегодня, на этом событии, - ради общего блага", - отметил во время церемонии Дарио Нарделли.

Напомним, в 2015 году совместными усилиями Киевской городской власти, посольства Италии в Украине и межпарламентской группы дружбы Украины и Италии в столице Украины, на Владимирской горке, открыли памятник итальянскому поэту, который родился во Флоренции, Данте Алигьери.

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Новости Украины Виталий КличкопамятникТарас Шевченко
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