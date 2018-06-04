Кличко: очередь в детсады Киева в этом году уменьшится почти на 1 тысячу

В Киеве в этом году откроют 8 детских садов

В Киеве в этом году откроют 8 детских садов как новых, так и капитально отремонтированных, а уже через месяц будет принимать маленьких воспитанников новый детский сад на Позняках, рассчитанный на 260 мест. Об этом завил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции завершения строительства сада №315 по улице Княжий Затон, сообщает пресс-служба КГГА.

"Детсады, которые сдаются в эксплуатацию в Киеве, должны отвечать всем современным стандартам. Как этот садик на Позняках. В прошлом году мы открыли 10 новых и реконструированных детсадов. И это достижение, которым я горжусь. Приятно презентовать новые условия для воспитания и образования, которые мы предлагаем для детей киевлян", - сказал Кличко.

Новый детсад имеет плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, пищевой и медицинский блоки, административные помещения, кабинеты логопеда и психолога. В актовом зале установлено современное музыкальное оборудование, проектор и мультимедийный экран. В садике также установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения, домофонной связи на входе на территорию сада и в само помещение.

Проектом учтены требования по доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями: обустроили пандусы, лифт. Особое внимание уделили вопросам энергосбережения: утеплили фасад, установили современные системы вентиляции, энергосберегающее освещение.

На территории детсада расположены 14 групповых площадок с теневыми навесами, гидроплощадка для закаливания детей в летний период, площадки для занятий спортом и опытов юных натуралистов.

Мэр добавил, что благодаря открытию новых и реконструированных детских садов, очередь в дошкольные учреждения столицы уменьшится в этом году почти на 1 тысячу детей.

"Месяц назад я посетил капитально отремонтированный, полностью обновленный детский сад №179 в Святошинском районе. И мне очень приятно, что мы не уменьшаем темпы. Если три года назад очередь в детсады Киева составляла более 15 тыс. детей, то за три года мы уменьшили ее до 4 тыс. И наша задача - чтобы через два - три года очереди в детсады в Киеве не было", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, в этом году в столице значительно увеличили финансирование на образование и воспитание детей – до более 14 млрд грн. За эти средства предусмотрено, в частности, и строительство и ремонт школ, детских садов, строительство и ремонт спортплощадок и школьных стадионов.