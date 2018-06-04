Кличко: черга в дитсадки Києва зменшиться цього року майже на 1 тисячу

У Києві цього року відкриють 8 дитячих садочків

У Києві цього року відкриють 8 дитячих садочків - як новозбудованих, так і капітально відремонтованих, а вже за місяць прийматиме маленьких вихованців новий дитсадок на Позняках, розрахований на 260 місць. Про це завив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції завершення будівництва садочку №315 по вулиці Княжий Затон, повідомляє прес-служба КМДА.

"Дитсадки, які здаються в експлуатацію в Києві, повинні відповідати всім сучасним стандартам. Як цей садок на Позняках. Минулого року ми відкрили 10 нових та реконструйованих дитсадків. І це досягнення, яким я пишаюся. Приємно презентувати нові умови для виховання і освіти, які ми пропонуємо для дітей киян", - сказав Кличко.

Новий дитсадок має плавальний басейн, спортивну та актову зали, харчовий та медичний блоки, адміністративні приміщення, кабінети логопеда і психолога. В актовій залі встановлене сучасне музичне обладнання, проектор та мультимедійний екран. У садку також встановлена система зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, домофонного зв’язку на вході на територію садка та в саме приміщення.

Проектом враховані вимоги щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями: облаштували пандуси, ліфт. Особливу увагу приділили питанням енергозбереження: утеплили фасад, встановили сучасні системи вентиляції, енергозберігаюче освітлення.

На території дитсадка розташовані 14 групових майданчиків з тіньовими навісами, гідромайданчик для загартування дітей у літній період, майданчики для занять спортом та дослідів юних натуралістів.

Мер додав, що завдяки відкриттю нових та реконструйованих садочків, черга в дошкільні заклади столиці зменшиться цього року майже на 1 тисячу дітей.

"Місяць тому я відвідав капітально відремонтований, повністю оновлений дитячий садок №179 у Святошинському районі. І мені дуже приємно, що ми не збавляємо темпів. Якщо три роки тому черга у дитсадки Києва складала понад 15 тис. дітей, то за три роки ми зменшили її до 4 тис. І наше завдання - щоби через два- три роки черги до дитсадків у Києві не було", - підкреслив Кличко.

За словами мера, цьогоріч у столиці значно збільшили фінансування на освіту та виховання дітей – до понад 14 млрд грн. За ці кошти передбачене, зокрема, і будівництво та ремонт шкіл і дитячих садочків, будівництво та ремонт спортмайданчиків і шкільних стадіонів.