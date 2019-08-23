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Кличко обсудил с президентом Всемирного банка реформу децентрализации

Новости » Политика    23.08.2019 - 18:16
Кличко обсудил с президентом Всемирного банка реформу децентрализации
Фото: встреча с президентом группы Всемирного банка (kiev.klichko.org)

Стороны обсудили важность усиления местного самоуправления

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, который прибыл в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Во встрече также приняли участие мэры Мариуполя Вадим Бойченко и Хмельницкого Александр Симчишин.

По словам Кличко, на встрече речь шла о важности продолжения реформы по децентрализации в Украине и усилении местного самоуправления.

"Обсудили также дальнейшие преобразования ради финансовой способности украинских городов и поселков, другие реформы, которых требуют сегодня на местах. Это и создание муниципальной полиции. Это и влияние городских властей, например, на назначение глав районов в столице. Потому что у нас их назначает президент, а мэр Киева не может не то что уволить главу района, а даже выговор ему без согласования с президентом вынести не может!", - подчеркнул Кличко.

Также, как отметил Кличко, речь шла о перспективах сотрудничества с международными финансовыми институтами в привлечении средств под муниципальные гарантии на строительство важных для всех городов Украины объектов - транспортной инфраструктуры, мусороперерабатывающих заводов и других.

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Новости Украины Виталий КличкоВсемирный банкдецентрализация
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