Кличко обговорив з президентом Світового банку реформу децентралізації

Фото: зустріч з президентом групи Світового банку (kiev.klichko.org)

Сторони обговорили важливість посилення місцевого самоврядування

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президентом групи Світового банку Девідом Малпассом, який прибув в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

У зустрічі також взяли участь мери Маріуполя - Вадим Бойченко та Хмельницького - Олександр Симчишин.

За словами Кличка, на зустрічі йшлося про важливість продовження реформи з децентралізації в Україні та посилення місцевого самоврядування.

"Обговорили також подальші перетворення задля фінансової спроможності українських міст та селищ, інші реформи, яких потребують сьогодні на місцях. Це і створення муніціпальної поліції. Це і вплив міської влади, наприклад, на призначення глав районів у столиці. Бо у нас їх призначає президент, а мер Києва не може не те що звільнити главу району, а навіть догану йому без погодження з президентом винести не може!", - підкреслив Кличко.

Також, як зазначив Кличко, йшлося про переспективи співпраці з міжнародними фінансовими інституціями в залученні коштів під муніципальні гарантії на будівництво важливих для усіх міст України об'єктів - транспортної інфраструктури, сміттєпереробних заводів та інших.