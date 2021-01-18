Кличко обратился к президенту не допустить отключения тепла на объектах соцсферы

Мэр Киева Виталий Кличко требует от президента не допустить прекращения теплоснабжения населению и объектам соцсферы-за роста цены газа.

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации городов Украины, которую возглавляет Кличко.

В сообщении отмечается, что Кличко призвал президента вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для ТКЭ, чтобы не допустить кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.

"Увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать. А недостижение предприятиями ТКЭ уровня расчетов в 90 процентов приведет к прекращению газоснабжения со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Такая ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению в населенных пунктах Украины населению и объектам социальной сферы. Кроме того, значительный рост стоимости коммунальных услуг приведет к существенному увеличению расходов из государственного бюджета на выплату льгот и субсидий, рост задолженности населения за коммунальные услуги, а также к социальному недовольству в обществе", - отмечается в обращении.

В АГУ напоминают, что 18 января 2021 Кабинет министров Украины на внеочередном заседании установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн/куб. м и стоимость услуги на распределение природного газа не более 1,79 грн/куб. м.

"Приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ", - отмечает в обращении Виталий Кличко.

В декабря 2020 года газ стоил предприятиям ТКЭ 6103,1 грн/тыс куб. м, но в тарифе на тепло для населения учитывается стоимость природного газа 4048,5 грн/тыс. куб. м. Также постоянно растет стоимость услуги по распределению природного газа.

Такой рост газа подталкивает производителей тепла повышать цены, но пересмотр тарифов на тепло приведет к их росту почти в полтора раза.

В Ассоциация напомнили, что еще 28 декабря 2020 года обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить роста стоимости природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.

"К сожалению, правительство не услышало аргументов и фактически перевело решение проблемы на органы местного самоуправления, то есть на бюджеты территориальных общин. Но на местном уровне такие проблемы решить невозможно из-за отсутствия механизма и средств. Ведь на конец 2020 года задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ уже составила 43,7 млрд грн, что почти на 9 млрд грн больше, чем на начало отопительного сезона", - подчеркнул Кличко

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что тарифы на горячую воду и отопление в городе не изменятся. Этот вопрос поднимается каждый отопительный сезон.