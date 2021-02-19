Кличко обратился к подросткам и их родителям из-за влияния соцсетей

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к подросткам и их родителям в связи с волной самоубийств, которая прокатилась по Киеву и некоторым городам Украины. Он призвал родителей формировать доверительные отношения в семьях, а подросткам напомнил, что анонимы в сети - не авторитеты.

"Хочу обратиться к родителям подростков. В течение последнего месяца в Киеве и в некоторых городах Украины прокатилась волна самоубийств. Подростки глотают таблетки, прыгают с высоких этажей домов. По информации правоохранителей, большинство детей, которые погибли, были участниками групп в социальных сетях, в которых психологически давят на детей. И буквально вынуждают к самоубийству. Поэтому общайтесь со своими детьми, интересуйтесь их интересами и что их тревожит. Проверяйте гаджеты - какие сайты посещает ребенок и с кем общается. Объясняйте и показывайте примером важности доверительных отношений в семье", - сказал Кличко.

Он призвал родителей быть внимательными к своим детям, чтобы они знали, что их любят, понимают и не позволят обидеть.

Также Кличко обратился и к подросткам.

"Подросткам я хочу сказать: анонимы в сети - это не авторитеты! Каждый из вас - личность, которая формирует свое будущее. В реальном, а не виртуальном мире. Занимайтесь спортом, слушайте музыку, рисуйте, мечтайте! И идите к своей цели. На собственном опыте скажу: с детства я мечтал стать чемпионом мира по боксу и я им стал, хотя многие в это не верил. Ибо мой жизненный принцип "Нет ничего невозможного"! Поверьте в это!" - подчеркнул Кличко.