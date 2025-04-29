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Кличко обговорив з президентом ЄНП Вебером посилення економічної допомоги Україні

Фото: Кличко обговорив з президентом ЄНП Вебером посилення економічної допомоги Україні (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президентом найвпливовішої загальноєвропейської політсили - Європейської народної партії Манфредом Вебером. Обговорювали посилення допомоги Україні та питання захисту демократичних здобутків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Під час Конгресу Європейської народної партії зустрівся з її президентом Манфредом Вебером. Обговорили ситуацію в Україні та необхідність посилення допомоги від європейських партнерів. І фінансової та військової, і дипломатичної. Також торкнулися питань місцевого самоврядування в Україні, як важливого чинника демократичного суспільства", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що європейські партнери акцентують на важливості збереження здобутків демократії.

"Наші партнери в розмовах підкреслюють, що Україна, яка бореться за своє європейське майбутнє, не повинна втратити демократичних здобутків. Дотримуватися принципів демократичної держави", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, який проходить в Іспанії. Це найбільша та найвпливовіша загальноєвропейська політична сила, яка налічує 84 партії-члена та партнера з 43 країн. Партія УДАР є асоційованим членом Європейської народної партії.

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Віталий Кличко