ua en ru
Вт, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кличко обговорив з президентом ЄНП Вебером посилення економічної допомоги Україні

Вівторок 29 квітня 2025 17:01
UA EN RU
Кличко обговорив з президентом ЄНП Вебером посилення економічної допомоги Україні Фото: Кличко обговорив з президентом ЄНП Вебером посилення економічної допомоги Україні (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президентом найвпливовішої загальноєвропейської політсили - Європейської народної партії Манфредом Вебером. Обговорювали посилення допомоги Україні та питання захисту демократичних здобутків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Під час Конгресу Європейської народної партії зустрівся з її президентом Манфредом Вебером. Обговорили ситуацію в Україні та необхідність посилення допомоги від європейських партнерів. І фінансової та військової, і дипломатичної. Також торкнулися питань місцевого самоврядування в Україні, як важливого чинника демократичного суспільства", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що європейські партнери акцентують на важливості збереження здобутків демократії.

"Наші партнери в розмовах підкреслюють, що Україна, яка бореться за своє європейське майбутнє, не повинна втратити демократичних здобутків. Дотримуватися принципів демократичної держави", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, який проходить в Іспанії. Це найбільша та найвпливовіша загальноєвропейська політична сила, яка налічує 84 партії-члена та партнера з 43 країн. Партія УДАР є асоційованим членом Європейської народної партії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
DAILY
100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу
Роман Кот, Мілан Лєліч 100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу