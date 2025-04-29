Кличко обсудил с президентом ЕНП Вебером усиление экономической помощи Украине

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом самой влиятельной общеевропейской политсилы - Европейской народной партии Манфредом Вебером. Обсуждали усиление помощи Украине и вопросы защиты демократических достижений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Во время Конгресса Европейской народной партии встретился с ее президентом Манфредом Вебером. Обсудили ситуацию в Украине и необходимость усиления помощи от европейских партнеров. И финансовой и военной, и дипломатической. Также коснулись вопросов местного самоуправления в Украине, как важного фактора демократического общества", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что европейские партнеры акцентируют на важности сохранения достижений демократии.

"Наши партнеры в разговорах подчеркивают, что Украина, которая борется за свое европейское будущее, не должна потерять демократических достижений. Придерживаться принципов демократического государства", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии, который проходит в Испании. Это крупнейшая и самая влиятельная общеевропейская политическая сила, которая насчитывает 84 партии-члена и партнера из 43 стран. Партия УДАР является ассоциированным членом Европейской народной партии.