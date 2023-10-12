Кличко обговорив з керівниками IRI подальшу підтримку України та розвиток демократії

"Зустрівся з директором американської неурядової організації Міжнародний Республіканський Інститут (IRI) в Україні Майклом Дракманом та старшим регіональним директором з питань Євразії IRI Стівеном Ніксом. Обговорили ситуацію в Україні та в Києві. Зокрема, також питання місцевого самоврядування та зусилля громад в контексті викликів, які постали перед ними напередодні складної зими", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що американські партнери засвідчили підтримку боротьби України Сполученими Штатами і запевнили, що продовжать робити все, аби ця підтримка не послаблювалася з боку всіх політичних сил США.

Кличко підкреслив, що Міжнародний Республіканський Інститут продовжує справу відомого американського сенатора, великого друга України, який останні 25 років свого життя очолював цю організацію. Маккейн багато зробив для сприяння і підтримки демократичних перетворень в Україні, впровадження необхідних реформ.

Також підтримував Україну в її протистоянні російській агресії, очолював роботу Сенату США з допомоги Україні і в запровадженні санкцій проти росії в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко взяв участь у саміті Інституту Стерна Стюарта в Німеччині як один із ключових спікерів і говорив про посилення підтримки України та важливість реформ.

Крім того, Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та обговорив забезпечення України далекобійною зброєю.