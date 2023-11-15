Кличко обговорив допомогу України з президентом Німеччини та міністром економспівробітництва

"Зустрівся на німецько-українській конференції муніципальних партнерств із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Також поспілкувався з Федеральним міністром економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свеньєю Шульце. Наголосив, що дуже важливо посилювати підтримку України - озброєнням, яке так потрібне нам на фронті, фінансово та економічно", - повідомив Кличко.

Він подякував німецьким партнерам за допомогу і підкреслив важливість посилення підтримки.

"Не може сьогодні йтися про "втому" від війни. Адже саме на це розраховує Путін. Європейські партнери, демократичний світ повинні як ніколи обʼєднатися навколо України, зміцнити свою позицію і підтримку»", - зазначив мер Києва.

Під час зустрічі з Шульце обговорювалася допомога українським містам. Зокрема, в зимовий період, коли росіяни можуть знову намагатися знищити критичну інфраструктуру України. Федеральний міністр запевнила, що Німеччина підтримуватиме українські громади стільки, скільки буде потрібно, повідомив Кличко.

Також мер Києва обговорив з мером Лейпцига Буркгардом Юнгом подальшу співпрацю на рівні міст.

"Буркгард Юнг, зокрема, підкреслив, що партнерство ефективніше, коли міста різних країн співпрацюють напряму. Бо влада на місцях краще знає потреби громад і забезпечує їх життєдіяльність. Саме тому дуже важливе спілкування мерів, представників місцевого самоврядування, яке відбувається на німецько-українській конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу. Тут зібралися багато мерів і представників місцевого самоврядування з України та Німеччини", - зазначив Кличко.