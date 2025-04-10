UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Кличко обговорив з дипломатами 38 країн подальшу допомогу Україні та інвестиції у країну

Фото: Кличко обговорив з дипломатами 38 країн подальшу допомогу Україні та інвестиції у країну (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з представниками дипломатичних місій 38 країн світу. Йшлося про подальшу допомогу Україні та участь іноземних інвесторів у реалізації великих проєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Зустрівся в мерії з послами і представникам дипломатичних місій 38 країн світу. Поспілкувалися й обговорили ситуацію в Києві та Україні. А також - необхідну допомогу столиці й подальшу підтримку України. Також обговорили можливість для інвестицій і втілення міжнародних проектів у Києві", - повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, йшлося про участь представників цих 38 країн в Київському інвестиційному форумі, який відбудеться восени в Берліні.

Дипломатів також цікавила політична ситуація в Україні та ключові виклики, які стоять перед місцевим самоврядуванням, зазначив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що посли та представники 21 країни світу разом з мером Києва Віталієм Кличком під час міської толоки висадили дерева на Оболонському острові на знак солідарності з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоДипломатичні відносини