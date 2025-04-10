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Кличко обговорив з дипломатами 38 країн подальшу допомогу Україні та інвестиції у країну

Четвер 10 квітня 2025 16:27
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Кличко обговорив з дипломатами 38 країн подальшу допомогу Україні та інвестиції у країну Фото: Кличко обговорив з дипломатами 38 країн подальшу допомогу Україні та інвестиції у країну (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з представниками дипломатичних місій 38 країн світу. Йшлося про подальшу допомогу Україні та участь іноземних інвесторів у реалізації великих проєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Зустрівся в мерії з послами і представникам дипломатичних місій 38 країн світу. Поспілкувалися й обговорили ситуацію в Києві та Україні. А також - необхідну допомогу столиці й подальшу підтримку України. Також обговорили можливість для інвестицій і втілення міжнародних проектів у Києві", - повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, йшлося про участь представників цих 38 країн в Київському інвестиційному форумі, який відбудеться восени в Берліні.

Дипломатів також цікавила політична ситуація в Україні та ключові виклики, які стоять перед місцевим самоврядуванням, зазначив мер Києва.

Кличко обговорив з дипломатами 38 країн подальшу допомогу Україні та інвестиції у країну

Раніше повідомлялося, що посли та представники 21 країни світу разом з мером Києва Віталієм Кличком під час міської толоки висадили дерева на Оболонському острові на знак солідарності з Україною.

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