Кличко обсудил с дипломатами 38 стран дальнейшую помощь Украине и инвестиции в страну

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с представителями дипломатических миссий 38 стран мира. Речь шла о дальнейшей помощи Украине и участии иностранных инвесторов в реализации крупных проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился в мэрии с послами и представителям дипломатических миссий 38 стран мира. Пообщались и обсудили ситуацию в Киеве и Украине. А также - необходимую помощь столице и дальнейшую поддержку Украины. Также обсудили возможность для инвестиций и воплощения международных проектов в Киеве", - сообщил Виталий Кличко.

В частности, речь шла об участии представителей этих 38 стран в Киевском инвестиционном форуме, который состоится осенью в Берлине.

Дипломатов также интересовала политическая ситуация в Украине и ключевые вызовы, которые стоят перед местным самоуправлением, отметил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что послы и представители 21 страны мира вместе с мэром Киева Виталием Кличко во время городской толоки высадили деревья на Оболонском острове в знак солидарности с Украиной.