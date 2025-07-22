Кличко обговорив з делегацією ПАРЄ відновлення Києва і захист прав самоврядування

Мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з делегацією ПАРЄ обговорив проблеми відновлення Києва та України та подальшу допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Зустрівся з делегацією Парламентської Асамблеї Ради Європи на чолі з доповідачем ПАРЄ П’єро Фассіно та головою Секретаріату комітету ПАРЄ з політичних питань та демократії Катрін Хюгель. Обговорили ситуацію в Україні та Києві. Розповів, як в умовах воєнного стану підтримуємо та оновлюємо інфраструктуру. Наголосив на необхідності посилення допомоги партнерів нашій державі в боротьбі з російським агресором. Та подякував за підтримку", - написав Кличко.

Зокрема, мер столиці розповів представникам ПАРЄ про відновлення пошкоджених агресором об'єктів критичної та соціальної інфраструктури та житлових будинків, а також про сервіси, які міська влада надає містянам.

"Йшлося й про необхідність розвитку місцевого самоврядування в Україні та про захист його прав. Про дотримання принципів демократії й законності, якщо Україна рухається задекларованим шляхом в ЄС", - наголосив Віталій Кличко.