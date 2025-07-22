Кличко обсудил с делегацией ПАСЕ восстановление Киева и защиту прав самоуправления

Мэр Киева Виталий Кличко на встрече с делегацией ПАСЕ обсудил проблемы восстановления Киева и Украины и дальнейшую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Встретился с делегацией Парламентской Ассамблеи Совета Европы во главе с докладчиком ПАСЕ Пьеро Фассино и главой Секретариата комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии Катрин Хюгель. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве. Рассказал, как в условиях военного положения поддерживаем и обновляем инфраструктуру. Подчеркнул необходимость усиления помощи партнеров нашему государству в борьбе с российским агрессором. И поблагодарил за поддержку", - написал Кличко.

В частности, мэр столицы рассказал представителям ПАСЕ о восстановлении поврежденных агрессором объектов критической и социальной инфраструктуры и жилых домов, а также о сервисах, которые городская власть предоставляет горожанам.

"Речь шла и о необходимости развития местного самоуправления в Украине и о защите его прав. О соблюдении принципов демократии и законности, если Украина движется по задекларированному пути в ЕС", - подчеркнул Виталий Кличко.