Кличко обсудил с делегацией ПАСЕ восстановление Киева и защиту прав самоуправления
Мэр Киева Виталий Кличко на встрече с делегацией ПАСЕ обсудил проблемы восстановления Киева и Украины и дальнейшую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.
"Встретился с делегацией Парламентской Ассамблеи Совета Европы во главе с докладчиком ПАСЕ Пьеро Фассино и главой Секретариата комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии Катрин Хюгель. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве. Рассказал, как в условиях военного положения поддерживаем и обновляем инфраструктуру. Подчеркнул необходимость усиления помощи партнеров нашему государству в борьбе с российским агрессором. И поблагодарил за поддержку", - написал Кличко.
В частности, мэр столицы рассказал представителям ПАСЕ о восстановлении поврежденных агрессором объектов критической и социальной инфраструктуры и жилых домов, а также о сервисах, которые городская власть предоставляет горожанам.
"Речь шла и о необходимости развития местного самоуправления в Украине и о защите его прав. О соблюдении принципов демократии и законности, если Украина движется по задекларированному пути в ЕС", - подчеркнул Виталий Кличко.
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