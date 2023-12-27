Кличко: німецькі міста-побратими передали Києву нову партію допомоги

"Сьогодні Київ отримав нову партію допомоги від двох міст Німеччини - найстарішого побратима Києва - Лейпцига та наймолодшого, з яким угоду про співпрацю підписали нещодавно, - міста Берлін. Зокрема, від Лейпцига надійшли 5 нових пожежно-рятувальних автомобілів. Лейпциг забезпечив нам ці авто у співпраці з польськими партнерами - компанією Mito Truck, яка виробила їх у найкоротші терміни. Оплатило автівки Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що Лейпциг надіслав 2 Renault Kerax з колісною формулою 6х6 та 2 машини МАN (4х4), оснащені сучасними системами піногасіння. А також автівку IVECO підвищеної прохідності із колісною формулою 6х6.

Берлін передав Києву 3 сміттєвози Mercedes Econic.

"Ці авто мають сучасну систему збирання сміття, потужні двигуни екологічного класу Євро-5. Дякую міжнародним партнерам за всебічну підтримку! Нова партія допомоги дозволить столиці ще оперативніше реагувати на виклики воєнного часу і надзвичайні ситуації та ефективно забезпечувати життєдіяльність міста", - наголосив Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що на початку грудня Київ отримав від Вільної землі Баварія та від району Шарлоттенбург міста Берліна нові сучасні карети швидкої допомоги, пожежний автомобіль, комунальну техніку, мікроавтобус та 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги.

Також повідомлялося, що у вересні 2023 року Київ та Берлін підписали угоду про партнерство двох міст. Мер Берліна Кай Вегнер зазначив, що співпраця з Києвом є серед пріоритетних проектів для влади Берліна.