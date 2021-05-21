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Кличко назвал дату завершения обучения в школах Киева

Автор: РБК-Украина

В Киеве завершится обучение в школах 28 мая. Продолжать занятия летом не будут.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Он отметил, что ученики прошли учебную программу дистанционно и не нуждаются в дополнительных занятиях летом.

"Департамент образования КГГА рекомендовал завершить обучение в школах 28 мая. И продолжать его летом мы не будем, потому что все ученики столичных школ даже при карантине учились дистанционно", - сказал Кличко.

Напомним, в КГГА ранее заявляли, что в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут.

Ранее сообщалось, что в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком продлили срок учебного года для школьников. Занятия будут проходить в июне.

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