Кличко назвал число аварийных мостов в Киеве

В Киеве сейчас есть три моста, которые находятся в аварийном состоянии. Об этом сказал городской голова Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова", передает РБК-Украина.

По словам Кличко, еще более 70 мостов в предаварийном состоянии, однако власти города "делают все возможное, чтобы контролировать ситуацию".

"75 мостов в предаварийном состоянии, а три - в аварийном. Мы делаем все возможное, чтобы это контролировать", - сказал он.

Кличко также отметил, что на Шулявской развязке в Киеве работы завершатся до конца года.

Напомним, 24 августа куски штукатурки осыпались на путепровод на Осокорках в Киеве и упали на автомобиль. Мэр Киева Виталий Кличко уволил и.о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея и поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА обследовать все искусственные сооружения в Киеве.

Добавим, реконструкция Шулявского путепровода в Киеве началась в марте 2019 года.