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Кличко: мер Брюсселя передав Києву ще дві карети швидкої допомоги

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Четвер 04 травня 2023 14:49
Кличко: мер Брюсселя передав Києву ще дві карети швидкої допомоги Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

До Києва прибула делегація Брюсселя на чолі з мером міста Філіпом Клозом та передала Києву чергову партію гуманітарної допомоги. Зокрема, карети швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні у столичній мерії зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та делегацією бельгійської столиці, яка прибула на моє запрошення до Києва. Філіп Клоз передав від столиці Бельгії 2 сучасних карети швидкої допомоги. Вони рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів", - повідомив Кличко.

Мер Києва нагадав, що рівно рік тому Філіп Клоз вже відвідував українську столицю, щоб підтримати її жителів. Тоді він теж передав дві машини швидкої допомоги, медикаменти та обладнання.

Також Кличко повідомив, що Брюсель допомагає Києву з реалізацією проєктів відновлення.

"У листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва. За підсумками форуму низка європейських міст підписали спільну "Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва". Сьогодні відбудеться наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проектів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів. Ми вдячні, що Брюссель не припиняє надавати нам політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва під час візиту до США зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності посилення військової підтримки України.

Також Віталій Кличко в межах Всесвітнього саміту мерів зустрівся з очільниками міст США та інших країн. Обговорювалася їхня участь у відновленні українських громад.

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Брюссель Віталий Кличко
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