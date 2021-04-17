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Кличко: меня имеют право уволить только киевляне, которые меня избрали

Автор: РБК-Украина

Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

"К сожалению, в ответ на призыв ввести общенациональный локдаун я получил ответ с угрозой: если нет, будем вас увольнять. Так вот, хочу напомнить: меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, согласно закону о местном самоуправлении. Если таким образом мы будем лечить и бороться с пандемией, это печально", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что локдаун по всей стране - единственный способ уменьшить количество больных в нынешней ситуации.

"Вот в городе Киеве десять районов. Представьте: у нас половина районов на локдауне, потому что там большая заболеваемость, а вторая половина отдыхает. Ну оно не так работает. Пока у нас нет массового вакцинирования, единственный способ снизить заболеваемость - общенациональный локдаун. И это не только мое мнение, но и специалистов. Такая же ситуация в других странах", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко выступил с требованием к правительству ввести настоящий общенациональный локдаун в Украине и запретить межобластное транспортное сообщение.

На этой неделе местная власть Киева решила продолжить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в городе сложная.

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Новости Украины Виталий КличкоКабинет Министров Украины
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