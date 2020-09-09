Кличко: Мемориал в Бабьем Яру - это всемирный проект

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Открытие Мемориала запланировано на 2026 год, но Кличко надеется, что это произойдет уже через 2 года

Столицы многих стран мира, таких как Голландия, Германия, Австрия, США, Израиль, имеют Мемориалы памяти жертв Холокоста. А в Киеве, где произошел один из самых ужасных и массовых актов геноцида, до сих пор такого мемориального центра нет.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в ходе Kyiv Jewish Forum 2020, подчеркнув важность открытия мемориала Холокоста "Бабий Яр".

"Это не просто городской или национальный - это всемирный проект. В городе, где погибли более 100 тысяч евреев, нет Мемориала! Я вижу свою миссию в том, чтобы построить Мемориал Бабий Яр, увековечить память погибших и закрепить понимание, что такое не должно повториться", - сказал Кличко.

Открытие Мемориала запланировано на 2026 год, но Кличко надеется, что это произойдет уже через 2 года. Он также поддержал идею переименования ближайшей станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр", однако окончательное решение должны принять депутаты Киевского городского совета.

"Очень важно объяснить людям и особенно детям историю Бабьего Яра и Холокоста. Этот Мемориал - память о тысячах человек. Нужно объяснить новому поколению - что происходило, почему важно помнить и как не допускать ошибок прошлого", - пояснил Кличко.

Мэр Киева высказал надежду, что арт-директору мемориального центра Илье Хржановскому удастся достучаться до всех аудиторий и донести это послание.

"Это должны быть эмоции. Ведь речь идет не об очередном мемориале - их много по всему миру, а о том, что он должен нести в себе особые уроки", - подчеркнул Кличко.

Сейчас, по его словам, идет много дискуссий о проекте, но критики не нужно бояться.

"Как мэр Киева говорю: если вы что-то делаете - вас будут критиковать. Но мы должны сделать проект Мемориала как можно быстрее. Мы должны разработать концепцию, которая затронет каждого посетителя. Я приложу все силы, чтобы реализовать этот проект в кратчайшие сроки", - резюмировал он.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поддержал создание мемориала Холокоста "Бабий Яр". Он подчеркнул важность памяти жертв Холокоста в Украине.

Ранее о том, что строительство Мемориала в Бабьем Яру будет одной из тем дискуссий Kyiv Jewish Forum 2020, накануне форума сообщал президент ЕКУ Борис Ложкин.

KJF 2020 проходит 8-9 сентября в режиме онлайн, и был организован Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Jerusalem Post. Первый Kyiv Jewish Forum проходил в 2019 году в Киеве и собрал более 500 участников.