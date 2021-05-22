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Кличко: кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека, но есть на 100% человек киевлян

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что угрозы увольнения с должности главы КГГА связаны с тем, что кто-то хочет контролировать мэра столицы, но вместо этого - его контролируют только киевляне.

Об этом Кличко заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Представители той или иной политической силы хотели 100% иметь своего человека на должности. Но есть на 100% человек, зависимый исключительно от киевлян. Люди выбирают мэра, он несет ответственность, и только киевляне могут снять этого человека с этой должности", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что атака на столичную власть может навредить стране.

"Я понимаю, что кому-то не нравится, что сердцем Украины руководит не какая-то политическая сила, а самостоятельный человек, на которого влиять невозможно. Я с благодарностью отношусь к критике. Но когда идет работа на мое уничтожение, это может помочь тем, кто хочет развалить страну", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил президенту на выпады из-за ситуации в Киеве. Он отметил, что борьба внутри страны всегда имеет негативные последствия.

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Новости Украины Виталий КличкоКиев